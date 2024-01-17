

ЕС готовится к переговорам о членстве с Украиной и Молдовой

17.01.2024 23:54





Европейская комиссия в среду, 17 января, сообщила о запуске процесса скрининга - анализа украинского законодательства на предмет соответствия праву Европейского Союза. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая в Европарламенте в Страсбурге. "Теперь мы должны следовать политической ситуации и решению, которое мы приняли в Европейском совете. В процессе подготовки к переговорам о вступлении в ЕС мы начинаем процесс скрининга и создаем переговорную рамку", - сказала она.



То же касается и Молдовы, подтвердила журналистам в Брюсселе официальная представительница Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС Анна Писонеро. "Процесс скрининга, конечно же, начнется и для Молдовы. Он стартует немедленно, и на этом этапе будут созданы междисциплинарные группы, которые охватят все законодательство ЕС", - пояснила она, добавив, что экспертиза будет проходить по 33 законодательным разделам, которые сгруппированы в шесть тематических кластеров.



По словам Писонеро, в Еврокомиссии уже работают и над проектом переговорной рамки, который в ближайшие недели будет представлен Совету ЕС. "Переговорная рамка - это и есть фактическое открытие переговоров. И очевидно, чтобы их открыть, Еврокомиссия должна включить процесс скрининга и сформировать свою переговорную позицию", - сказала ранее DW глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.



Как сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль, в 2023 году, чтобы подготовиться к скринингу, Киев провел предварительный анализ около 28 000 правовых актов ЕС. "Правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому. Чтобы превратить Украину в современное европейское государство. Чтобы стать частью европейской семьи. И в ЕС видят прогресс в этой работе", - подчеркнул глава украинского правительства.



Европейский совет решил начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз 14 декабря в Брюсселе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





