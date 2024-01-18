

Гарибашвили: Отравление свинцом - это глобальная проблема

18.01.2024 10:45





Отравление свинцом действительно является самой актуальной проблемой систем общественного здравоохранения во всем мире, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с речью на панельной дискуссии, проведенной в рамках экономического форума в Давосе под названием «К атмосферному воздуху без содержания свинца».



По словам главы правительства, последние исследования показывают, что каждый третий ребенок на нашей планете является жертвой отравления свинцом.



«Большое спасибо! Прежде всего, я хотел бы сказать большое спасибо директору Агентства США по международному развитию, г-же Пауэр.



Дорогие друзья и коллеги, большое спасибо за приглашение и за возможность рассказать об успехах Грузии.



Я также хотел бы отметить, что отравление свинцом действительно является самой актуальной проблемой систем общественного здравоохранения во всем мире. Важно отметить, что этот вызов выходит за пределы Грузии или любой другой страны. Это глобальная проблема!



Недавние исследования показывают, что каждый третий ребенок на нашей планете является жертвой отравления свинцом, вероятно, из-за воздействия таких возбудителей, как краска, центры по рециклированию батарей и зарядных устройств, пища, косметические средства и, в некоторых случаях, специи, как вы упомянули.



Также важно осознать, что в глобальном годовом показателе смертности 1,5% приходится на смерти от отравления свинцом. Это создает острые риски, особенно для детей и беременных женщин в странах с низким и средним уровнем дохода», - заявил Ираклий Гарибашвили.





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