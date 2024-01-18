

Лагазидзе: Оппозиция должна повзрослеть

18.01.2024 15:44





Оппозиция должна стать совершеннолетней - она ​​должна осмыслить, что у нее гонка на короткую дистанцию, но жизненно важная, и если у нее есть на это ресурс, она должна суметь выиграть выборы с таким разрывом, чтобы не составило труда защитить этот результат, - заявила политолог Хатуна Лагазидзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По ее словам, оппозиция на выборах 2024 года должна быть нацелена на такой результат, который не будет подвергаться сомнению ни внутри страны, ни за ее пределами.



Как отмечает Лагазидзе, нет альтернативы объединению тех оппозиционных партий, у которых нет потенциала для преодоления 5-процентного барьера.



«Для того, чтобы у них были высокие шансы преодолеть 5-процентный барьер и чтобы они были в этом уверены, они должны показать в опросах хотя бы 7-8%. У нескольких оппозиционных политических партий есть для этого ресурс, однако это пока еще ресурс, и превратится ли он в конкретные голоса и поддержку, покажут ближайшие несколько месяцев, то, что они сделают в этом направлении. Если у них нет потенциала поддержки избирателей и они сами это почувствуют гораздо лучше, в таком случае у объединения нет альтернативы, чтобы не потерялись голоса и чтобы оппозиция могла более или менее на равных бороться с властью», - отметила Лагазидзе.



Политолог считает, что возвращение в политику основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили не связано с выборами.



«Я думаю, что выступление Бидзины Иванишвили не имеет прямой связи с выборами, потому что в декабре все-таки угроза не была настолько реальной, чтобы он выступил в конце декабря. В некоторой степени, я думаю, что хотя бы психологически, для оппозиции и ее избирателей может быть признаком того, что в связи с шансами оппозиции дела не так плохи, как кто-то мог бы представить. Исходя из этого, они должны использовать все ресурсы, чтобы добиться максимальных результатов, каких может оппозиция», - сказала политолог.





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