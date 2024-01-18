

Ираклий Гарибашвили присутствовал на ужине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

18.01.2024 15:47





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присутствовал на ужине, состоявшемся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, под названием — «Строим завтрашнюю Европу».



Глава правительства обратился к приглашенным гостям.



Ираклий Гарибашвили рассказал о важности предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС и процесса европейской интеграции Грузии.



К приглашенным гостям также обратились президент Всемирного экономического форума Бранде Борге, премьер-министр Королевства Бельгия Александр де Кроо, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович, исполнительный вице-президент Европейской комиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, заместитель премьер-министра Канады, министр финансов Христя Фриланд и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.





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