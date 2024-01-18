

Европейский комитет по предупреждению пыток публикует оценку состояния Саакашвили

18.01.2024 15:49





«Все заключенные, находившиеся в охраняемой части «Вивамеди», согласились лечиться там добровольно или по собственному желанию. Большинство из них удовлетворены обращением с ними», — говорится в отчете, опубликованном «Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания» (CPT).



Комитет опубликовал сегодня отчет, который включает в себя оценку условий содержания заключенных в отделении строгого режима, в том числе Саакашвили.



Саакашвили упоминается в докладе как г-н С.



В отчете отмечается, что помещение, занимаемое Саакашвили, было особенно большим: общая площадь комнаты и спальни около 20 кв.м. К этому добавлялась полностью выделенная ванная комната. Вентиляция и искусственное освещение также были хорошими. Комната бывшего президента Грузии была хорошо обставлена ​- у него был диван, стол, стулья и холодильник.



«Только г-н С. имел доступ к телевидению, печатным и онлайн-СМИ. Другие пациенты имели доступ только к книгам из очень маленькой библиотеки (или из дома) и не имели доступа к телевидению, радио или прессе», — отмечается в документе.



Согласно отчету, факт, что пациенты были лишены прогулок на свежем воздухе, на солнечном свету и разрешенной физической активности, был не только удручающим, но и антитерапевтическим.



«Кроме того, некоторых пациентов заперли в своих палатах и ​​лишили всех средств связи, иногда на длительное время. Это напрямую касается господина С., режим которого был аналогичен режиму одиночной камеры», — говорится в отчете комитета.



Кроме того, комитет выдает рекомендации: «Важно, чтобы у пациентов была возможность гулять на улице, доступ к телевидению, радио и прессе. Для изолированных пациентов важно обеспечить общение с пациентами или соответствующим образом обученным персоналом (не менее 2 часов в день)».



По мнению комитета, управление охраняемыми палатами должно быть поручено медицинскому персоналу клиники, чтобы они могли создать терапевтическую и доверительную среду.



Также комитет рекомендует принять меры (в виде соответствующих инструкций) для обеспечения того, чтобы конфиденциальная медицинская информация о пациентах (в том числе о г-не С.) не разглашалась немедицинскому персоналу без согласия пациента.





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