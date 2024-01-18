

Бучукури: Мы будем использовать и «Мечту» и «националов», где у нас будет эта возможность, чтобы провести интересы народа

18.01.2024 15:50





Мы будем использовать и «Мечту» и «националов», где у нас будет эта возможность, чтобы провести интересы народа – политик, который не понимает, что коалиция не создается на муниципальном уровне, либо невежда, либо лжец, либо полезный идиот, - заявила журналистам член партии «За Грузию» Анна Бучукури, откликаясь на заявления о том, что в муниципалитетах у команды Гахария коалиция с «Национальным движением».



Бучукури заявляет, что как «Мечта», так и «Национальное движение» обманывают общество.



«Любой политик, имеющий претензию на то, что является политиком, и не понимает, что коалиция не формируется на муниципальном уровне, либо невежда и должен прочитать немного больше, а затем выступать с экрана или в парламенте, либо лжец, либо полезный идиот. Что касается использования, мы будем использовать и «Мечту» и «националов», где у нас будет эта возможность, чтобы провести интересы народа. Например, в нескольких муниципалитетах поддержали бюджет, представленный «Мечтой», и это что, значит, что у нас коалиция с «Мечтой»?! Политики обманывают общественность, с одной стороны «Мечта», с другой «Нацдвижение». Коллективная «Мечта» и коллективное «Нацдвижение» пытаются обмануть общественность, некоторые действительно не понимают смысла коалиции, я уверена, что они невежды, но некоторые делают это вредительски. Теперь выступили с этой стороны «Гирчи» повторили то же самое, что говорит «Мечта», выступило с другой стороны «Национальное движение», и то, что их интересы совпадают, это проявилось не впервые. Наша команда будет использовать и «Мечту», и «Национальное движение» и любого там, где у нас будет эта возможность служить интересам людей, будь то утверждение бюджета или любой другой вопрос. Я много раз говорила и повторю, что, с одной стороны, «Мечта», а с другой стороны, «Нацдвижение» - это красная линия. Из этого исходит наша цель, и другим бы мы посоветовали вместо того, чтобы формироваться в коллективную «мечту» и коллективных «нацев», сохранить идентичность, укрепиться самим, чтобы «Мечта» и «националы» не получили в итоге более 50 процентов, чтобы мы все вместе достигли этой важной цели… Наша позиция в отношении «Национального движения» и «Мечты» не будет пересмотрена, а что касается остальной конфигурации, какая будет конфигурация, должны определить результаты выборов», - сказала Бучукури.





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