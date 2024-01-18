

Каладзе: Общество прекрасно знает, кто такой Мамука Хазарадзе

18.01.2024 15:50





Личность Мамуки Хазарадзе проявляется и в этом, какой он человек, с каким прошлым личность, - об этом журналистам заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая одному из лидеров «Лело» Мамуке Хазарадзе, который подает в суд на мэра столицы за нанесение ущерба его чести, достоинству и деловой репутации.



Как заявил журналистам Каладзе, «общество прекрасно знает, кто такой Мамука Хазарадзе».



«Личность Хазарадзе отражается и в этом, какой он человек, с каким прошлым личность. У него не было и одного места, что разместил мое видео, и разместил бы его до конца. Порезал-вырезал и разместил такое видео. Все знают, что это за видео. Где я говорю о хороших вещах, которые были сделаны, а также о проблемах, сердечной боли и тяжелых фактах, которые происходили тогда. Он отрезал вторую часть и разместил ту первую часть. И здесь тоже выявляется, и общество прекрасно знает, кто такой Мамука Хазарадзе», - сказал Каха Каладзе.





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