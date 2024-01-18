

Деканоидзе: Оппозиция должна показать полный контраст с «Грузинской мечтой»

18.01.2024 15:51





Оппозиция должна показать полный контраст с «Грузинской мечтой» - если не будет полного контраста, нам будет очень трудно против Бидзины Иванишвили, - заявила журналистам оппозиционный член парламента Хатия Деканоидзе.



Как отметила в этом контексте Деканоидзе, ее интерес в том, чтобы разговаривать и быть вместе с теми людьми, которые являются контрастом Бидзине Иванишвили и «Грузинской мечте».



Кроме того, по словам Деканоидзе, особых новостей относительно будущего единства оппозиции пока нет.



«Я не могу сейчас назвать конкретную дату, но конкретные контуры должны обозначиться очень скоро.



Мы говорим и будем говорить о формуле поражения Бидзины Иванишвили, интересах народа и политической коррупции, что реально беспокоит общество.



Фактор Бидзины Иванишвили остается таким же, каким был. Моя позиция такова, что Иванишвили никуда не ушел - он был в политике и не важно, появится на публике один, два или три раза.



Нам следует быть сконцентрированными на том, чтобы на выборах отстранить от власти этих людей - в первую очередь, Иванишвили, что по-прежнему остается угрозой для государственности Грузии, поскольку в стране олигархически-клептократическое правление», - заявила Деканоидзе.





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