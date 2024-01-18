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«Нацдвижение» призывает прокуратуру расследовать факты коррупции в мэрии Тбилиси


18.01.2024   15:51


Члены «Национального движение» обратились в прокуратуру с требованием расследовать возможные факты коррупции, связанные с процессом ремонта проспекта Церетели.

Заместитель генерального секретаря партии Ираклий Павленишвили прямо обвинил мэра Каху Каладзе в коррупции и градоначальника явиться на сессию городского совета ответить на вопросы, связанные с ремонтом проспекта Церетели и других объектов.

«Он обязан ответить на конкретные обвинения, хотя мы, сомневаемся, что у него хватит смелости прийти и ответить», — сказал Павленишвили.

Напомним, что 16 января стало известно, что из-за некачественного выполнения реабилитационных работ мэрия Тбилиси расторгла контракты с компаниями, ремонтирующими проспект Церетели — LTD «Millennium builders group» и LTD «RTD». Они должны были завершить работы 31 января 2024 года.

Мэрия Тбилиси, несмотря на расторжение контракта с компаниями-подрядчиками, заявляет, что движение транспорта на проспекте Церетели будет восстановлено в срок.


Источник: СОВА
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