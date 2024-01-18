

Ираклий Гарибашвили принял участие в проведенном в рамках Давосского экономического форума «Диалоге о дипломатии на Западных Балканах»

18.01.2024 15:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в состоявшемся в рамках Давосского экономического форума диалоге под названием – «Диалог о дипломатии на Западных Балканах». Информацию распространяет администрация правительства.



По их данным, глава правительства обратился к участникам диалога.



«Участники диалога обсудили процесс ускоренной интеграции в Евросоюз стран Западных Балкан. Лидеры подчеркнули важность расширения Евросоюза и обмена опытом в этом процессе, а также отметили, что присоединение новых стран еще больше усилит Евросоюз. В диалоге наряду с премьер-министром Грузии приняли участие президент Всемирного экономического форума Бренде Борге, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Республики Сербия Александр Вучич, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, премьер-министр Косово Альбин Курт, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Молдовы Дорин Речан, премьер-министр Черногории Милойко Спайич, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, федеральный министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис, министр иностранных дел Словении Таня Файон, председатель Совета министров Федерации Боснии и Герцеговины Боряна Кришто и министр иностранных дел Королевства Норвегия Эспен Барт Эйде.



Модератором панельной дискуссии был исполнительный директор Всемирного экономического форума Мирек Душек», - говорится в информации.





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