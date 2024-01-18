

Экс-премьер Грузии: трусливые мальчишки «сдали» Иванишвили

18.01.2024 15:52





Экс-премьер Грузии Георгий Гахария утверждает, что некие представители «Грузинской мечты» (имен он не называет) «сдали» основателя партии Бидзину Иванишвили и детально рассказали, как происходит процесс принятия решений.



«Я точно знаю, что трусливые мальчишки во многом сдали Иванишвили. Он ведь это и сам очень хорошо знает. Мне, мол уже недостаточно консультаций с тремя людьми, чтобы управлять процессом… Вы видите, что сейчас происходит? Он прямо назвал людей, из-за недоверия к которым, ему пришлось выйти из зоны комфорта», — сказал Гахария.



В «Грузинской мечте» пока не комментировали эти заявления, мэр Тбилиси Каха Каладзе лишь сказал, что сейчас «главная проблема бывшего премьер -министра — преодолеть 5-процентный барьер».



Между тем, заявление комментируют представители «Силы народа», в разговоре с журналистами лидер партии Гурам Мачарашвили заявил:



«Это высказывание обреченного политика, поэтому они нас не интересуют. Он не был ни на что способен, когда пришел в «Мечту» и постепенно завоевал признание и популярность благодаря тому, что нам доверяют, а потом пошел на этот вероломный шаг».



Между тем, член партии «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе призывала Георгия Гахария поделиться более подробной информацией с общественностью.



«Об этих разоблачениях он может поведать общественности, потому что нам нужны ответы на очень много вопросов. Например, как создавался преступный синдикат при правлении Бидзины Иванишвили, план, который по сей день насаждает в обществе клептоманию и олигархию.



Самое главное, чтобы господин Георгий рассказал обществу все об этом стиле управления и именно о преступном синдикате», — говорит Деканоидзе.



Между тем, бывший премьер-министр вновь вызвал основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванившили на дебаты.



Источник: СОВА

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