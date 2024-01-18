

ЕНД просит прокуратуру расследовать процесс реабилитации проспекта Церетели

18.01.2024 15:56





«Единое национальное движение» (ЕНД) обратилось в прокуратуру Тбилиси с просьбой расследовать процесс реабилитации проспекта Церетели. Партия обвиняет мэра столицы Каху Каладзе в коррупции.



Заместитель генерального секретаря ЕНД Ираклий Павленишвили призвал Каладзе «вместо того, чтобы делать патетические комментарии и оскорблять людей», на сессии горсовета ответить на вопросы, связанные с реабилитацией проспекта Церетели и других объектов. В том, числе касательно проблем с Дигомскими поймами, потолком в метро Варкетили, реабилитацией проспекта Чавчавадзе и т.д.



«На нем лежит ответственность ответить на конкретные обвинения, хотя мы, конечно, сомневаемся, что у него хватит смелости прийти и ответить», — сказал Павленишвили.



Реабилитационные работы на проспекте Церетели начались 19 апреля 2023 года и, по последней информации, должны были завершиться к концу января 2024 года. 16 января стало известно, что мэрия расторгла контракт с компаниями, работающими над реабилитацией Церетели. Чтобы определить новую компанию для завершения реабилитации проспекта Церетели, мэрия объявила упрощенную закупку на сумму 17 704 253 лари.



17 января, заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани сообщил, что они подписали соглашение с четырьмя компаниями о реабилитации проспекта Церетели. Каха Каладзе обещает, что автомобильная часть проспекта будет открыта к концу января.





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