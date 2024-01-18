

Британский писатель Саймон Монтефиоре о фильме про Сталина

18.01.2024 15:57





Известный британский историк и писатель, автор «Молодого Сталина» Саймон Себаг Монтефиоре находится в Тбилиси для работы над фильмом — об этом он написал в социальной сети x, а 16 января провел встречу в Доме писателей.



На ней Монтефиоре сообщил, что фильм будет на грузинском языке и в нем примут участие грузинские актеры, в том числе в роли советского диктатора Иосифа Сталина. Фильм, скорее всего, станет экранизацией лишь одного фрагментов книги — ограбления Сталиным банка в Тбилиси.



«Я написал «Молодого Сталина» в 2007-2008 годах. Мне очень повезло, во время работы над этой книгой мне довелось работать в архиве Сталина в Москве, а благодаря президенту Грузии (Михаилу Саакашвили) я работал и в архиве «Института марксизма и ленинизма» в Тбилиси», — заявил автор бестселлера.



Гела Баблуани, который станет режиссером «Молодого Сталина», подтвердил «Радио Свобода», что работа над фильмом уже началась.



Согласно интернет-базе данных фильмов IMDB, продюсерами «Молодого Сталина» являются российский бизнесмен и кинопродюсер Арчил Геловани и Руперт Ллойд. Вместе с Монтефиоре над сценарием работали Ираклий Соломонашвили и Руперт Ллойд.



«Скоро мы сделаем официальное заявление по поводу фильма, но перед этим я могу рассказать вам несколько деталей. Сценарий фильма основан на моей книге, это не будет ни просталинский, ни антисталинский фильм, это не предмет полемики в этом фильме, фильм – драма о молодом Сталине, а не документальным фильм», — говорит Монтефиоре.



Это событие приветствует режиссер Гога Хаиндрава, на встрече с Симоном Монтефиоре в Доме писателей он заявил:



«Сталин известен не как грузин, а как Сталин. Я был во многих странах, где никто не знал, что Сталин был грузином. Сталин – русское явление, он считал себя русским и был во главе российского государства. Поэтому ваша работа будет очень интересной, потому что мир действительно сможет понять, что Сталин был грузином, а не русским. Это будет очень интересное событие для нас, грузин».



Работы над фильмом начнутся весной 2024 года.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





