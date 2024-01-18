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Вакцины от коронавируса нет в Грузии
18.01.2024 16:05
В Грузии не осталось вакцин против COVID — все что было не использовано( Pfizer, Sinovac, Sinopharm) просрочены и списаны.
Об этом говорят по горячей линии Национального центра контроля заболеваний.
Грузинская служба радио Свобода отмечает, что ей не удалось получить ответ на вопрос, планирует ли государство закупать новые вакцины и когда.
С начала пандемии в Грузии было зарегистрировано 1 855 289 случаев коронавируса, 17 132 человека скончались.
Текущей статистики по заболеванию коронавирусом нет: неизвестно, сколько случаев диагностируется ежедневно или за неделю в январе. В то же время эпидемиологи говорят, что коронавирус этой зимой остается в тройке по распространенности вместе с гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом.
В Грузии по-прежнему распространен «Омикрон», который чаще не вызывает тяжелого течения, но как и любой вирус, опасен для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, беременных и пожилых. На данный момент нет информации, насколько в стране распространен вариант JN.1, который классифицировали как часть штамма омикрона – линии BA.2.86, или «Пиролы».
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