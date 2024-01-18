

Оппозиция критикует Гарибашвили

18.01.2024 16:07





Оппозиционные политики критикуют премьер-министра Грузии. В преддверии выступления Ираклия Гарибашвили на всемирном экономическом форуме в Давосе член партии «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе опасается, что глава грузинского правительства в очередной раз использует международную платформу для критики зарубежных партнеров государства:



«Ни на какой международной платформе Гарибашвили не отражает интересы Грузии. Это просто используется для ругани наших международных партнеров или заявлений, наносящих ущерб внешней политике. В принципе, чем меньше Гарибашвили говорит о внешней политике, тем лучше для национальных интересов Грузии».



Оппозиция критикует премьера и за вчерашнее выступление на панели форума в Давосе «Атмосферный воздух без содержания свинца». «Отравление свинцом действительно является самой серьезным вызовом, с которой сталкиваются системы общественного здравоохранения в мировом масштабе», — заявил Ираклий Гарибашвили.



«Даже серьезная тема становится смешной, когда о ней говорит такой комичный персонаж», написала в соцсети член «Лело» Ана Нацвлишвили:



«Содержание свинца в крови на самом деле является очень серьезным и опасным явлением для человека, которое действительно нуждается в совместных усилиях правительства и органов власти для защиты от него… Для вас были созданы все условия, чтобы привлечь внимание к Грузии, получить гарантии безопасности вашей страны и экономического прогресса в условиях агрессивной и незаконной войны России. Патриотическое и разумное правительство, служащее стране, сделало бы это. А слуга России уничтожает эти шансы».



Между тем, в правящей «Грузинской мечте» визит премьер-министра в Давос называют важным событием. Один из однопартийцев Гарибашвили — Михаил Сарджвеладзе заявил:



«Этот Давосский форум уже давно считается одним из главных центров, где принимаются важные решения, в том числе не только по экономическим вопросам, в этих форматах создаются основные контуры архитектуры мировой безопасности. Участие Грузии на таком высоком уровне – это вопрос огромной важности, поэтому я думаю, что мы должны надеяться, что это откроет новые возможности, новые горизонты для Грузии с точки зрения будущего развития», — сказал Сарджвеладзе.





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