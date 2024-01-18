

Премьер Грузии: Экономика Грузии – одна из самых быстро развивающихся в мире

18.01.2024 16:14





Премьер-министр Грузии выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Экономика Грузии является одной из самых быстро развивающихся в мире», отметил премьер в своей речи и поделился цифрами



«За прошлый год рост составил 7%. Инфляция очень низкая. Последние семь месяцев была ниже 1%. В этом году мы ожидаем экономический рост более 5%. Это очень консервативная оценка».



Кроме того, Гарибашвили утверждает, что в 2023 году прямые иностранные инвестиции были рекордными, а после предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС ожидается их рост.



Говорил премьер и о развитии Среднего коридора.



«Это означает расширение пропускной способности портов, модернизацию наших железных дорог, аэропортов, дорожной инфраструктуры и так далее. Я поделюсь с вами последними новостями об этих очень важных проектах. В этом году мы хотим начать строительство нового глубоководного порта в Анаклии.



Также продолжается модернизация железной дороги, которая завершится в этом году. А пропускная способность железной дороги в Грузии будет увеличена вдвое и достигнет более 48 миллионов тонн. Мы также собираемся начать строительство нового аэропорта, потому что хотим позиционировать себя как авиационный узел…



Я также хочу отметить важность интереса Китая к альтернативному маршруту, так называемому Среднему коридору. В прошлом году у меня была очень успешная поездка в Китай. Я встретился с Председателем Си Цзиньпином, и мы решили поднять наше партнерство на стратегический уровень. Президент Си Цзиньпин заявил об интересе Китая в отношении Среднего коридора, и я думаю, что это придаст еще больший импульс и больше энергии развитию этого коридора», — заявил Гарибашвили.



Источник: СОВА

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