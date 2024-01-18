

Кадагишвили: Цель властей на Давосском форуме - представить страну как привлекательную для инвестиций

18.01.2024 16:16





Когда речь об экономике, там говоришь об экономике - мы все сказали о России, агрессии и оккупации, - заявил журналистам член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили, комментируя выступление премьер-министра Грузии в Давосе.



По его словам, цель властей на Давосском форуме - представить страну как привлекательную для инвестиций.



На вопрос, почему премьер-министр в рамках форума не встретился с западными лидерами, Кадагишвили заявляет, что в рамках экономического форума премьер-министр встретился с представителями важных компаний.



«Когда речь об экономике, там говоришь об экономике. Когда речь в общем о политике или вопросах безопасности, там говоришь о проблемах безопасности. Цель того, что вы пытаетесь – умаление премьер-министра, власти. Ищете, хотите найти что-то в несоответствующем месте. Когда речь идет о представлении страны как привлекательного места для инвестиций и глава правительства говорит об экономических достижениях, какова стабильность страны и бизнес-среда, вы недовольны», - сказал Кадагишвили.



На вопрос, считает ли он необходимым, чтобы в Давосе премьер-министр говорил о вызовах, в том числе о России, о которых говорили во время форума другие лидеры, Кадагишвили отвечает, что о России ими все сказано.



«Это ваши утрированные вопросы … Я сюда не за комментариями такого уровня пришел, чтобы - ну-ка, скажи то, скажи это. Мы все сказали и о России и обо всем, и об агрессии, и оккупации», - сказал Кадагишвили.





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