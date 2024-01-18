

Дзамашвили: Европейский комитет по предупреждению пыток отмечает, что в "Вивамеди" не наблюдается ненадлежащего обращения с заключен

18.01.2024 16:29





По словам заместителя министра юстиции Грузии Беки Дзамашвили, в опубликованном сегодня отчете Европейского комитета по предупреждению пыток содержится информация о визите их экспертов в клинику «Вивамеди» в марте 2023 года.



Дзамашвили отметил, что в докладе акцентируется внимание на нескольких важных аспектах.



«Прежде всего, отмечается отсутствие случаев насилия и жестокого обращения с заключенными, что является очень важным выводом. Также, по оценке экспертов, большинство осужденных, проходящих лечение в клинике «Вивамеди», удовлетворены полученным медицинским сервисом, а сами эксперты выражают мнение, что в клинике «Вивамеди» созданы все условия для оказания адекватного медицинского обслуживания заключенных. Здесь речь идет как об инфраструктуре, так и о медицинском персонале, и о предоставляемых медицинских услугах. Это очень важный доклад, поскольку защита прав заключенных и особенно предоставление им адекватных медицинских услуг является одним из главных приоритетов министерства юстиции, мы активно сотрудничаем со всеми соответствующими органами Совета Европы», — заявил Бека Дзамашвили.



Для справки, Европейский комитет по предупреждению пыток опубликовал оценку условий содержания Саакашвили и других заключенных-пациентов в клинике «Вивамеди» и дал некоторые рекомендации.





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