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Ираклий Гарибашвили принял участие в диалоге под названием - «Диалог по дипломатии на Западных Балканах»
18.01.2024 16:32
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в диалоге под названием — «Диалог по дипломатии на Западных Балканах», состоявшемся в рамках Давосского экономического форума.
Глава правительства обратился к участникам диалога, которые обсудили процесс ускоренной интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз.
Лидеры подчеркнули важность расширения Евросоюза и обмена опытом в этом процессе, отметив, что присоединение новых стран будет способствовать дальнейшему укреплению ЕС.
Наряду с премьер-министром Грузиии в диалоге участвовали — президент Всемирного экономического форума Бренде Борге, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Республики Сербия Александр Вучич, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, премьер-министр Косово Альбин Курт, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Молдовы Дорин Речан, премьер-министр Черногории Милошко Спажик, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Федеральный министр европейских и международных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг, министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнасио Кассис, министр иностранных дел Словении Таня Файон, председатель Совета министров Федерации Боснии и Герцеговины Боряна Кристо и министр иностранных дел Королевства Норвегия Эспен Барт Эйде.
Модератором панельной дискуссии выступил Мирек Душек, исполнительный директор Всемирного экономического форума.
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