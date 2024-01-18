

Дарчиашвили: Панельные дискуссии – это очень хорошая возможность для нашей страны предстать в глазах наших партнеров

18.01.2024 16:34





«В рамках своего визита в Давос премьер-министр Грузии принимает участие в различных панельных дискуссиях», — заявил журналистам в Давосе министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По словам Ильи Дарчиашвили, панельные дискуссии – это очень хорошая возможность для нашей страны предстать в глазах наших партнеров.



«Соответственно, панельная дискуссия, в которой примет участие премьер-министр, будет в основном сосредоточена на региональной теме, как соединить Европу и Азию. Вы знаете, что Грузия находится в важнейшей географической зоне с географической точки зрения. Одним из наших главных приоритетов всегда было соединить Европу и Азию, быть страной, которая является очень прочным мостом этого союза, и это один из главных вопросов для Грузии как страны со статусом кандидата в Европейский союз должен быть эффективным и действенным для развития этих связей. Мы неоднократно говорили о важности среднего коридора, развитии среднего коридора. Это также один из главных приоритетов, над которым мы приложим все усилия в будущем, чтобы Грузия, как и прежде, была очень надежным партнером для наших европейских партнеров, а с другой стороны, чтобы она была мостом и связующим звеном между двумя континентами», — заявил Илья Дарчиашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





