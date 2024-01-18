

Председатель «Нацдвижения» обвиняет мэра Тбилиси в коррупции

18.01.2024 16:34





Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили требует от мэра Тбилиси ответить на вопросы, связанные с проблемами, возникшими в ходе ремонта проспекта Церетели. Оппозиционер призывает градоначальника явиться в сакребуло (городское собрание) на следующее заседание и ответить на почему «ни один из проектов в столице не завершается в обещанные сроки». Кроме того, Хабеишвили обвинил Каху Каладзе в коррупции.



«Как будто тбилисцам не хватало пробок. В условиях коррумпированного правления Каладзе они проводят в пробках один день из 10-ти, а сейчас он в прямом смысле устроил грязь в столице. Он не может завершить ни один проект в те сроки, какие обещает населению. В некоторых случаях он вообще не может завершить эти проекты.



Что касается проспекта Церетели, то всем должно быть известно, что тендер выиграл отец члена сакребуло от «Грузинской мечты». Тут случайно выяснилось, что эта компания является жертвователем «Грузинской мечты». Очевидно, мы все понимаем, что это коррупционная сделка. Сейчас члену гардабанского сакребуло прервали контракт и уже оформили дополнительный контракт на 17 миллионов лари с приятелем Беры. Каладзе заработал деньги, и теперь их должны заработать Бера и его друзья», — заявил Леван Хабеишвили.



Напомним, что 16 января стало известно, что из-за некачественного выполнения реабилитационных работ мэрия Тбилиси расторгла контракты с компаниями, ремонтирующими проспект Церетели — LTD «Millennium builders group» и LTD «RTD». Они должны были завершить работы 31 января 2024 года.



Мэрия Тбилиси, несмотря на расторжение контракта с компаниями-подрядчиками, заявляет, что движение транспорта на проспекте Церетели будет восстановлено в срок



Источник: СОВА

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