

Гарибашвили: За последние три года экономика Грузии росла очень быстро

18.01.2024 16:35





«Я хотел бы поблагодарить всех европейских лидеров, которые поддержали историческое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в диалоге под названием «Диалог о дипломатии на Западных Балканах», состоявшемся в рамках Давосского экономического форума.



Как отметил Ираклий Гарибашвили, экономика Грузии сейчас развивается быстрыми темпами.



«За последние три года экономика Грузии росла очень быстро. Сейчас мы являемся одной из самых быстроразвивающихся экономик в мире. Два года назад экономика Грузии выросла на 10,5 процента, в 2022 году – на 10,4 процента, в прошлом году – на семь процентов, также инфляция низкая. За последние семь месяцев она была ниже одного процента. В этом году мы ожидаем экономический рост более чем на пять процентов. Это очень хорошая, стабильная ситуация, и политически Грузия тоже стабильная страна», — заявил премьер-министр Грузии.



Гарибашвили отметил, что прямые иностранные инвестиции также достигли рекордного уровня в прошлом году. Особенно после решения, принятого в декабре, когда стало известно, что Грузия стала страной-кандидатом на членство в ЕС, ожидается увеличения иностранных инвестиций.



«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех европейских лидеров, которые поддержали историческое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Это величайшее достижение нашего правительства, потому что с тех пор, как мы пришли ко власти, мы приложили большие усилия для прогресса на пути европейской интеграции — Соглашение об ассоциации, Соглашение о свободной торговле, безвизовый режим и кульминацией этого стало предоставление Грузии статуса кандидата», — заявил Гарибашвили.





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