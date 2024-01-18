

Гарибашвили: После восстановления независимости в Грузии никогда не было такой мирной и стабильной ситуации, как сейчас

18.01.2024 16:42





«В 2008 году у нас была война, после которой Россия построила военные базы и по-прежнему продолжает оккупировать 20 процентов нашей территории. Однако, несмотря на эти вызовы безопасности, нам удалось достичь беспрецедентного и продолжительного десятилетия мира и стабильности, которое принесло Грузии процветание и экономический рост», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на одной из панелей, состоявшейся в рамках Давосского экономического форума.



По словам Гарибашвили, после восстановления независимости в Грузии никогда не было такой мирной и стабильной ситуации, как сейчас.



«Что касается ситуации относительно безопасности на Южном Кавказе, то в первую очередь, конечно, вы помните оккупацию наших суверенных территорий. Россия по-прежнему оккупирует 20 процентов нашей территории, и вчера мы об этом говорили. В 2008 году у нас была война, после которой Россия построила военные базы и продолжает оккупировать 20 процентов нашей территории. Однако, несмотря на эти вызовы безопасности, нам удалось добиться беспрецедентного и непрерывного десятилетия мира и стабильности, которое принесло Грузии процветание и экономический рост. После восстановления независимости у нас никогда не было такой мирной и стабильной ситуации в Грузии, как сейчас», — заявил Ираклий Гарибашвили.















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