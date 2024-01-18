

Деканоидзе: Оппозиция должна показать полный контраст по сравнению с "Грузинской мечтой"

18.01.2024 16:49







«Особых новостей относительно будущего единства нет. Я не могу назвать конкретную дату, но конкретные контуры должны обозначиться очень скоро», — заявила поводу депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе.



По ее словам, оппозиция должна показать полный контраст по сравнению с «Грузинской мечтой», и если полного контраста не будет, оппозиции будет очень трудно противостоять Бидзине Иванишвили.



«Мы говорим и будем говорить о формуле поражения Бидзины Иванишвили, интересах народа и политической коррупции, которая действительно беспокоит общество. Фактор Бидзины Иванишвили остался прежним. Моя позиция такова, что Иванишвили никуда не ушел, он был в политике и не важно, появится на публике один, два или три раза. Нам следует сконцентрироваться на отстранении этих людей от власти на выборах — в первую очередь, Бидзины Иванишвили, что до сих пор остается угрозой суверенитету Грузии, поскольку в стране существует олигархически-клептократическое правление. Оппозиция должна показать полный контраст по сравнению с «Грузинской мечтой», если полного контраста не будет, нам будет очень тяжело против Бидзины Иванишвили. В моих интересах общаться и быть с теми людьми, которые являются противоположностью Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты», — заявила Хатия Деканоидзе.





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