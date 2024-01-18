

Премьер: У Грузии важное геополитическое местоположение, и мы до конца привержены идее развития т.н. Среднего коридора

18.01.2024 17:47





Грузия имеет очень важное геополитическое положение, и мы до конца привержены идее развития этого т.н. Среднего коридора, который стал очень интересным и привлекательным альтернативным маршрутом, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на панельной дискуссии в рамках Давосского экономического форума.



Премьер-министр заострил внимание на строительстве глубоководного порта в Анаклии и модернизации железной дороги.



«Два года назад мы вместе с нашими казахстанскими и азербайджанскими коллегами подписали очень важную дорожную карту. У нас, Казахстана, Азербайджана, Грузии, есть очень четкий и ясный план относительно развития этого коридора, и мы знаем, что нужно сделать – это расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железной дороги, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры и т.д.



Мы поделимся новейшей информацией об этих очень важных проектах. В этом году мы хотим начать строительство нового глубоководного порта в Анаклии, на черноморском побережье Грузии. Также идет модернизация железной дороги и она будет завершена в этом году. Ее пропускная способность в Грузии удвоится и превысит 48 миллионов тонн. Мы также планируем построить новый аэропорт, потому что хотим позиционирования страны как регионального хаба авиации. Этому способствует и местоположение Грузии. У нас есть полный потенциал, чтобы стать региональным авиационным хабом.



Все инфраструктурные проекты, такие как строительство автомобильных дорог, скоростной магистрали Восток-Запад, будут завершены в этом году, а другие важные проекты завершатся за два года.



Я также хотел бы напомнить, насколько важен интерес Китая к этим альтернативным маршрутам – т.н. Среднему коридору. В прошлом году у меня был очень успешный визит в Китай. Я встретился с президентом Си Цзиньпином, и мы решили вывести наше партнерство на стратегический уровень. Китай зафиксировал интерес несколько месяцев назад. Президент выразил интерес к Среднему коридору, и я считаю, что это даст больший стимул и заряд развитию этой идеи», - сказал Ираклий Гарибашвили.





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