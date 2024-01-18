

Комитет по превенции пыток рекомендует властям реформировать порядок функционирования охраняемых палат клиники «Вивамед»

18.01.2024 17:53





Несмотря на в целом приемлемые условия и доступ к целому ряду медицинских специалистов и лечения, три охраняемых палаты «Вивамеда» не могут обеспечить надлежащую терапевтическую среду из-за того, что последнее слово по всем существенным вопросам за персоналом сферы исполнения наказаний, а не здравоохранения, а также из-за полного неуважения к личной жизни пациента и медицинской конфиденциальности, - об этом говорится в отчете «Европейского комитета по превенции пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания», который был опубликован по итогам визита делегации комитета в Грузию и в котором оцениваются, в том числе, лечебные условия экс-президента Михаила Саакашвили в «Вивамеде».



«В случае с г-ном С [Михаилом Саакашвили], несмотря на то, что он имеет доступ к целому ряду медицинских специалистов и лечению, совокупность факторов, таких как пребывание в одиночестве в течение многих месяцев, отсутствие возможности упражняться на воздухе и пребывание под постоянным мониторингом камер, вызывает ситуацию, которая является угнетающей, унизительной и не способствует улучшению состояния его здоровья.



Комитет рекомендует реформировать порядок функционирования охраняемых палат клиники «Вивамед» с учетом вышеизложенных замечаний. Комитет ожидает, что получит детальный набросок шагов, предпринятых властями Грузии в ответ на этот отчет. В этом контексте комитет также хотел бы получить информацию об изложенных опасениях относительно условий заключения пациента С», — говорится в отчете.





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