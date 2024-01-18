

Премьер-министр: В 2008 году мы прошли войну и Россия продолжает оккупировать наши земли

18.01.2024 17:54





В 2008 году мы прошли войну, после этого Россия построила военные базы на нашей территории и продолжает оккупацию наших земель, однако, несмотря на этот вызов в сфере безопасности, мы смогли обеспечить беспрецедентное и непрерывное десятилетие мира и стабильности, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, выступая на панельной дискуссии «Новый рассвет Евразии?», состоявшейся в рамках Давосского экономического форума.



По словам главы правительства, после восстановления независимости такой мирной и стабильной ситуации в стране не было.



«Что касается безопасности на Южном Кавказе, в первую очередь, конечно, должен упомянуть то, что вы, наверное, помните, - оккупацию наших суверенных территорий. Россия по-прежнему оккупирует 20% наших земель. Вчера мы об этом говорили. В 2008 году мы пережили войну, после которой Россия построила военные базы на нашей территории и продолжает оккупацию наших земель. Однако, несмотря на эти вызовы в сфере безопасности, нам удалось обеспечить беспрецедентное и непрерывное десятилетие мира и стабильности, что принесло Грузии процветание и экономический рост. После восстановления независимости у нас никогда не было подобной мирной и стабильной ситуации в стране», -заявил премьер.





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