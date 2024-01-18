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Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы
18.01.2024 17:54
Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы Бьорном Берге.
По сообщению пресс-службы парламента, Шалва Папуашвили выразил благодарность Совету Европы за многолетнюю поддержку Грузии в различных направлениях.
«Он обратил внимание на последний консолидированный доклад генерального секретаря Совета Европы, в котором впервые была признана оккупация регионов Грузии, используя термин «оккупационная линия». Председатель парламента также рассмотрел прогресс Грузии с точки зрения выполнения рекомендаций ЕС.
Бьорн Берге подчеркнул плодотворное сотрудничество между Советом Европы и Грузией. Он положительно оценил председательство Грузии в Комитете министров Совета Европы, в результате которого права человека и защита окружающей среды были определены в качестве приоритетных вопросов повестки дня.
Бьорн Берге рассказал об утверждении четвертого плана действий Совета Европы на 2024-2027 годы для Грузии, посредством которого Совет Европы сделает все возможное для содействия европейской интеграции Грузии.
Он также подтвердил твердую поддержку Советом Европы суверенитета и территориальной целостности Грузии», — отмечают в пресс-службе парламента.
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