

Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы

18.01.2024 17:54





Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы Бьорном Берге.



По сообщению пресс-службы парламента, Шалва Папуашвили выразил благодарность Совету Европы за многолетнюю поддержку Грузии в различных направлениях.



«Он обратил внимание на последний консолидированный доклад генерального секретаря Совета Европы, в котором впервые была признана оккупация регионов Грузии, используя термин «оккупационная линия». Председатель парламента также рассмотрел прогресс Грузии с точки зрения выполнения рекомендаций ЕС.



Бьорн Берге подчеркнул плодотворное сотрудничество между Советом Европы и Грузией. Он положительно оценил председательство Грузии в Комитете министров Совета Европы, в результате которого права человека и защита окружающей среды были определены в качестве приоритетных вопросов повестки дня.



Бьорн Берге рассказал об утверждении четвертого плана действий Совета Европы на 2024-2027 годы для Грузии, посредством которого Совет Европы сделает все возможное для содействия европейской интеграции Грузии.



Он также подтвердил твердую поддержку Советом Европы суверенитета и территориальной целостности Грузии», — отмечают в пресс-службе парламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





