

Гарибашвили: Я хотел бы публично поблагодарить всех лидеров ЕС, которые поддержали предоставление Грузии статуса кандидата

18.01.2024 17:54





«Еще раз хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы публично поблагодарить всех лидеров Евросоюза, поддержавших историческое решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Это величайшее достижение нашего правительства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Экономического форума в Давосе — «Новая заря Евразии?»



По словам главы правительства, с момента прихода к власти в 2012 году, правительство Грузии приложило большие усилия и добилось большого прогресса на пути интеграции в Евросоюз.



«С момента прихода к власти в 2012 году мы приложили большие усилия и добились большого прогресса на пути интеграции в Евросоюз. Это предполагает подписание соглашения об ассоциации с глубоким и всеобъемлющим пространством свободной торговли, режим безвизового сообщения. Кульминацией всего этого было это решение, когда Грузия стала страной-кандидатом в Евросоюз.



Также, очень кратко, я хотел бы отметить, что с тех пор, как мы пришли к власти в 2012 году, экономика Грузии в долларовом выражении выросла вдвое. Например, только за последние три года валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в долларах США увеличился вдвое. В 2020 году ВВП на душу населения Грузии составлял почти 4250 долларов, а в этом году он составит 8600 долларов», — сказал Ираклий Гарибашвили.





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