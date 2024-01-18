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Делегация правящей партии под руководством Ираклия Кобахидзе продолжает свои встречи в Шанхае в рамках визита в КНР


18.01.2024   17:55


Делегация правящей партии под руководством председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе продолжает свои встречи в Шанхае в рамках визита в Китайскую Народную Республику.

Сегодня члены делегации встретились с заместителем председателя Шанхайского совета Чэнь Цзин.

После встречи состоялся официальный ужин в честь делегации «Грузинской мечты».

До встречи в Совете, делегация посетила Шанхайский выставочный центр развития, где ознакомилась с экономическим планом развития Шанхая.

Встречи в Китайской Народной Республике пройдут завтра.


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