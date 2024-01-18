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Делегация правящей партии под руководством Ираклия Кобахидзе продолжает свои встречи в Шанхае в рамках визита в КНР
18.01.2024 17:55
Делегация правящей партии под руководством председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе продолжает свои встречи в Шанхае в рамках визита в Китайскую Народную Республику.
Сегодня члены делегации встретились с заместителем председателя Шанхайского совета Чэнь Цзин.
После встречи состоялся официальный ужин в честь делегации «Грузинской мечты».
До встречи в Совете, делегация посетила Шанхайский выставочный центр развития, где ознакомилась с экономическим планом развития Шанхая.
Встречи в Китайской Народной Республике пройдут завтра.
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