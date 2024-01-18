

ЕКПП критикует условия, в которых находится экс-президент в клинике Vivamed

18.01.2024 17:55





Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ЕКПП) опубликовал отчет по ситуации в ситуация в клинике Vivamed. Представители делегации встречались во время своего визита в клинику, с генеральным директором, медицинским директором и некоторыми врачами, говорится документе:



«Во время визита делегация не слышала о плохом обращении с пациентами, со стороны работающих в трех защищенных палатах Vivamed. Атмосфера, тихая, и несколько пациентов положительно отзывались как о медперсонале, так и о персонале пенитенциарной системы, однако делегации сообщили о двух жалобах заключенных, адресованных Народному защитнику, касающихся неподобающем отношении со стороны сотрудников Vivamed».



В документе также упоминается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого авторы отчета называют «Пациент С». В документе говорится, что делегация была уведомлена об официальной жалобе господина «C» о предполагаемом плохом физическом обращении, во время его перевозки из руставской тюрьмы в ноябре 2021 года в больницу. По их словам, господин «С» заявил, что пять сотрудников пенитенциарной службы оскорбили его, положили на пол и несколько раз ударили кулаками.



«Комитет запрашивает информацию о результатах расследования вышеуказанного случая», — говорится в отчете.



Согласно документу, делегация также выявила отсутствие реальных индивидуальных планов лечения и отсутствие междисциплинарного подхода. Врачи, практически не знают о лечении, которое их коллеги назначают пациентам. В случае с пациентом «C» было выявлено, что некоторые из его симптомов и патологий не были достаточно исследованы.



«Комитет рекомендует устранить эти пробелы…



На 5 -м этаже (где находился пациент «C») атмосфера была еще более удручающей из-за камер наблюдения. В его комнатах было 3 камеры наблюдения, одна из которых постоянно снимала его в кровати. Это было не только нарушение личной жизни пациента, но и неуважение к его человеческому достоинству…



Было очевидно, что цель мониторинга не имела ничего общего с терапевтическим процессом. Наблюдение за пациентом проводилось в первую очередь персоналом пенитенциарной службы, а не медицинским персоналом», — говорится в отчете.





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