

Ираклий Гарибашвили встретился с исполнительным председателем компании Alshaya Group

18.01.2024 18:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с исполнительным председателем компании Alshaya Group Мохаммадом Альшая.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, Мохаммад Альшая представил премьер-министру приоритеты и основные направления деятельности компании.



Со своей стороны, глава правительства проинформировал его о благоприятной деловой среде и стабильной экономической ситуации в Грузии. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обсудили конкретные направления в этом направлении. Alshaya Group — крупнейшая компания Государства Кувейт, которая является франчайзинговым оператором более чем 70 розничных брендов, включая Starbucks, Mothercare, H&M, Debenhams, American Eagle Outfitters, Payless и других.



Портфолио компании охватывает ряд секторов: здоровье, красота, мебель, мода, еда, отдых и развлечения. Ей принадлежат тысячи магазинов, кафе, ресторанов, онлайн- и цифровых предприятий по всему миру. Alshaya Group, помимо розничной деятельности, освоила сферы недвижимости, строительства, отелей и автомобилей. В компании работает более 46 000 человек, а доход составляет 12,7 миллиарда долларов. Компания работает во многих странах Европы, Азии и Ближнего Востока.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





