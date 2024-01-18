

Председатель «Нацдвижения»: отношение к президенту Саакашвили уничижительное

18.01.2024 19:15





Заключение Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ЕКПП), в котором описывается ситуация в клинике Vivamed и положение «пациента С» (Михаила Саакашвили) – еще одно доказательство уничижительного отношения к экс-президенту, заявляет председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили:



«В заключении черным по белому говорится, что отношение к президенту Саакашвили угнетающее и уничижительное. Европейский комитет по предотвращению пыток просто не может написать больше этого. В документе прямо говорится, что осуществленные против него мероприятия приравниваются к притеснению и унижению.



Более того, решение принимают не врачи Vivamed, у них нет вопросов к врачам, а пенитенциарные службы, т.е. СГБ, Бидзина Иванишвили, «русская партия», а не врачи. Это дополнительная проблема касающаяся преступных действий, предпринятых против Михаила Саакашвили, ярким подтверждением чего является это заключение.



Помимо того, что судей «клана» подвергли санкциям и сказали, что они коррумпированы, что в США сказали, что Парцхаладзе, который сфабриковал обвинения против президента Саакашвили, это «агент России», Европейский комитет теперь говорит и об уничижительном обращении с президентом Саакашвили.



Обращаюсь к русскому олигарху Бидзине Иванишвили, который говорит, что его поддерживает народ, если не боишься, если коленки не дрожат, освободи президента Саакашвили. Весь цивилизованный мир согласен, что он политический заключенный. У тебя ведь есть любые возможности — госведомства, миллиарды, Парцхаладзе, российская агентура, все ведь в твоих руках, Иванишвили, если не боишься, отпусти президента Саакашвили и дай ему возможность говорить с народом. Тебе придется это сделать рано или поздно», — заявил Леван Хабеишвили.



Источник: SOVA

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