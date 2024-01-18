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Роскомнадзор заблокировал еще один грузинский сайт
18.01.2024 19:45
Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт грузинского русскоязычного издания Newcaucasus.com. Решение принято на основании требования Генерального прокурора РФ.
В уведомлении, полученном редакцией, указано, что на сайте опубликованы «информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации». Российское ведомство призвало издание удалить информацию, «распространяемую с нарушением закона».
Newcaucasus.com основано в 2007 году группой журналистов. Проект ставит своей целью объективное освещение процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал несколько грузинских русскоязычных сайтов, в том числе инфо-порталы "Грузия Online" и "СОВА".
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