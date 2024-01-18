

Роскомнадзор заблокировал еще один грузинский сайт

18.01.2024 19:45









В уведомлении, полученном редакцией, указано, что на сайте опубликованы «информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации». Российское ведомство призвало издание удалить информацию, «распространяемую с нарушением закона».



Newcaucasus.com основано в 2007 году группой журналистов. Проект ставит своей целью объективное освещение процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа.



После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал несколько грузинских русскоязычных сайтов, в том числе инфо-порталы " Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт грузинского русскоязычного издания Newcaucasus.com. Решение принято на основании требования Генерального прокурора РФ.В уведомлении, полученном редакцией, указано, что на сайте опубликованы «информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации». Российское ведомство призвало издание удалить информацию, «распространяемую с нарушением закона».Newcaucasus.com основано в 2007 году группой журналистов. Проект ставит своей целью объективное освещение процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа.После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал несколько грузинских русскоязычных сайтов, в том числе инфо-порталы " Грузия Online " и "СОВА".





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