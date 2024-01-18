

Гарибашвили встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом

18.01.2024 21:11





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.



По сообщению пресс-службы правительства Грузии, стороны обсудили динамику плодотворного сотрудничества между двумя странами.



«Как отметил глава правительства, партнерство и дружба между Грузией и Израилем всегда находятся на высоком уровне.



Среди обсуждавшихся вопросов были текущие события на Ближнем Востоке. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии осуждает террористические нападения на Государство Израиль и его граждан. Ираклий Гарибашвили и Ицхак Герцог поделились своими взглядами на вызовы в сфере безопасности.



Встреча премьер-министра Грузии и президента Государства Израиль состоялась в Давосе», — говорится в информации пресс-службы правительства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





