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Гарибашвили встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом
18.01.2024 21:11
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.
По сообщению пресс-службы правительства Грузии, стороны обсудили динамику плодотворного сотрудничества между двумя странами.
«Как отметил глава правительства, партнерство и дружба между Грузией и Израилем всегда находятся на высоком уровне.
Среди обсуждавшихся вопросов были текущие события на Ближнем Востоке. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии осуждает террористические нападения на Государство Израиль и его граждан. Ираклий Гарибашвили и Ицхак Герцог поделились своими взглядами на вызовы в сфере безопасности.
Встреча премьер-министра Грузии и президента Государства Израиль состоялась в Давосе», — говорится в информации пресс-службы правительства Грузии.
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