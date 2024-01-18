

Гарибашвили: Все европейские государства, Евросоюз в целом заинтересованы в углублении экономических и торговых отношений с Китаем

18.01.2024 21:15





Все европейские государства, в том числе Евросоюз, заинтересованы в углублении с Китаем экономических и торговых отношений, поэтому в наших интересах думать о своих национальных интересах, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Давосе.



По словам главы правительства, в рамках Давосского форума состоялись важные встречи, на которых обсуждались как политические вопросы, так и инвестиционный потенциал Грузии.



«Вчера вечером мы приняли участие в ужине, посвященном будущему Европы, и под будущим Европы, конечно, подразумевается и Грузия, поскольку мы уже являемся страной-кандидатом, и я представил им свое видение. Грузии было уделено особое место. В формате этого закрытого ужина все единогласно признали достигнутые нами продвижение вперед и прогресс и мы еще раз получили от всех поздравление. Это было основным контекстом на Давосском форуме в этом году.



Мы также услышали оценки со стороны различных ведущих мировых экономистов и экспертов. В этом году ожидается, что мировая экономика вырастет на 3 процента. Конечно, большое значение имеет быстрый рост экономики Китая, который также будет иметь передающийся эффект на другие регионы и мировую экономику в целом.



У нас очень успешные отношения с Китаем, в прошлом году я был в Китае, и мы вывели наше партнерство на стратегический уровень. Все европейские государства, Евросоюз в целом заинтересованы в том, чтобы произошло углубление торговых и экономических отношений с Китаем, поэтому наш интерес, думать о своих национальных интересах. Еще больше развивать экономику нашей страны. Преодолеть те трудности, которые все еще есть, будь то бедность или безработица, мы должны сократить их еще больше. Нашей стране нужно больше быстрого развития. Конечно, мир и стабильность очень важны. Также хотел бы отметить, что привлечение прямых иностранных инвестиций очень важно для экономики нашей страны. Прошлый год, как вы знаете, в этом плане тоже был рекордным, и этот темп необходимо сохранить.



У меня также была встреча с президентом Израиля, с которым я подробно говорил об этой ситуации, и он также поделился с нами последней информацией о том, что касается ситуации в регионе. У меня были очень интересные встречи с представителями и руководителями различных крупных компаний, и я думаю, что у всего этого будет продолжение. Мы договорились о конкретных датах, когда они посетят Грузию, чтобы в нашу страну осуществились новые инвестиции.



Думаю, было важно участие нашей страны и в сегодняшней панели, где мы много времени посвятили развитию Среднего коридора. Грузия имеет большое значение в развитии Среднего коридора, поскольку мы являемся воротами между Европой и Азией, мы являемся кратчайшей соединяющей дорогой, и, конечно, я еще раз отметил те большие проекты, над которыми мы сейчас работаем, будь то проект порта Анаклия, аэропорта или другие текущие крупные проекты, как и проект черноморского кабеля, который очень важен с точки зрения связности», - сказал премьер.





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