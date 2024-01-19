

Гарибашвили: Сегодня мировой порядок меняется, и все еще под большим вопросом, как будет устроен современный мир

19.01.2024 00:25





Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы приехали сюда и активно освещали события в Давосе. Этот год, я думаю, был довольно интересным. Я принимал участие в очень важных панельных дискуссиях, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с журналистами в Давосе.



По словам главы правительства, вчера у него также была очень интересная встреча и он принял участие в закрытом диалоге, состоявшемся при участии и под руководством председателя Еврокомиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен и модератором которого выступил президент форума в Давосе Берге Бренде.



«Главный вопрос касался евроинтеграции балканских стран, этого процесса в целом, который связан с объединением балканских стран в ЕС, а также нашей интеграции в Евросоюз. Вместе со мной в этой панели, в этом закрытом формате, приняли участие премьер-министр Молдовы, а также министр иностранных дел Украины.



Конечно, в первую очередь я поблагодарил всех европейских лидеров, потому что на встрече присутствовали европейские лидеры, премьер-министры, президенты, как я уже упомянул, госпожа Урсула фон дер Ляйен. Я поблагодарил ее от имени нашей страны и поблагодарил их всех, потому что мы все вместе получили в декабре самое главное достижение в виде статуса кандидата.



Кроме того, у нас была возможность поделиться новейшей информацией о текущих событиях в Грузии. Конечно, тот сильный экономический рост, развитие, наши планы, наши видения, что касается будущего нашей страны, естественно, на эту тему также был разговор. Интересно, конечно, и то, что мы в этой форме затронули вопрос кризисов.



Как известно, сегодня мировой порядок меняется и до сих пор стоит под очень большим вопросом, какой миропорядок должен в конечном итоге сформироваться и какой будет окончательная конфигурация, как устроится современный мир, потому что мы видим сегодня, что государства больше не уважают международный порядок, происходит грубое посягательство на территории суверенных государств, идут войны и т.д. Разумеется, разговор коснулся и кризиса в Украине, который имеет прямое влияние не только на безопасность Европы, но и на порядок всего мира. Значительное время было уделено событиям на Ближнем Востоке, события, развившиеся в Израиле, конечно, очень важны и интересны для всех нас. Наш интерес в том, чтобы как можно скорее закончилась эта война, этот конфликт и окончательно установился, восстановился мир и стабильность», - заявил премьер-министр, слова которого распространяет пресс-служба администрации правительства.





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