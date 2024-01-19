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Папуашвили: Мы создаем из Грузии мост между Европой и Азией
19.01.2024 11:50
Мы создаем из Грузии мост, который станет мостом между экономической Европой и Азией, а Китай является краеугольным камнем для выполнения этой функции, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, Грузия – единственная страна в регионе, имеющая соглашение о свободной торговле как с Евросоюзом, так и с Китаем.
«На протяжении 30 лет независимости мы говорили об особой роли Грузии как связующего звена между Европой и Азией. Кто такие Европа и кто такая Азия? Европа – это, очевидно, Европейский союз, а Азия – это прежде всего Китай. Мы единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле как с ЕС, так и с Китаем. Именно в этом и заключается функция моста. каждый может налечь и склонить перевезти его с одного берега на другой. Ни в этом заключается наша функция. В нашу задачу не входит быть сателлитом и функционировать как паром, который в соответствии с тем, откуда подует ветер, по заказу перевозить с одного берега на другой. Мы создаем из Грузии мост, который станет мостом между экономической Европой и Азией, а для выполнения этой функции краеугольным камнем является Китай», - заявил Шалва Папуашвили.
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