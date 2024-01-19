

Гарибашвили: Если бы сегодня были выборы, «Грузинская мечта» получила бы по меньшей мере 60%

19.01.2024 12:12





Если бы сегодня были выборы, «Грузинская мечта» получила бы по меньшей мере 60%, мы не нервничаем, но готовимся, чтобы получить максимальный результат, что нужно стране, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с журналистами.



Премьер назвал оппозицию «неудачливой» и заявил, что это их «беспомощная попытка» предложить населению что-то новое, что является ложью, и грузинский народ прекрасно видит, у кого какое прошлое.



По его словам, никакой «третьей силы» не существует, сегодня есть только противник страны и народа - объединение «Национального движения» или нового «Нацдвижения», Хазарадзе и других мелких лузеров, усилия которых не интересны для правящей партии.



«Если бы сегодня были выборы, «Грузинская мечта» получила бы как минимум 60 процентов. Мы не нервничаем о выборах, но мы готовимся, чтобы получить максимальный результат, который нужен нашей стране, нашему народу, для продолжения мира, стабильности и быстрого экономического развития.



Что касается неудачливой оппозиции и беспомощной попытки предложить населению что-то новое, то мы хорошо знаем, что все это ложь. Грузинский народ очень хорошо видит, знает, у кого какое прошлое. Они хорошо знают, что никакой третьей силы в стране сегодня не существует.



Существует сила- противник нашей политической силы, в конечном итоге нашей страны и народа, объединение «Единого национального движения» или нового «Нацдвижения», например как Хазарадзе, или других мелких лузеров. Они пытаются объединиться, и этим преодолеть 5-процентный барьер. Мне не интересны попытки находящейся в таком положении оппозиции, для меня главное, чтобы в стране были мир, стабильность и развитие», - отметил премьер-министр.





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