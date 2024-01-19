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Германия приняла закон, направленный на упрощение и ускорение депортации
19.01.2024 13:24
«Парламент Германии принял законопроект, направленный на упрощение и ускорение депортации людей, которым было отказано в убежище», — сообщает Deutsche Welle.
Как пишут СМИ, этим шагом коалиционное правительство канцлера Германии Олафа Шольца пытается бороться с нелегальной миграцией и связанными с ней вопросами.
Согласно законопроекту, законный максимальный срок содержания под стражей перед депортацией увеличен с 10 до 28 дней. У властей будет больше полномочий при проведении обысков: например, новый законопроект позволит полиции входить в общежитие, а не только в комнату депортированного.
«Мы заботимся о том, чтобы люди, которые не имеют права оставаться, быстрее покидали нашу страну», — заявила министр внутренних дел Нэнси Файзер.
По её словам, закон также поможет властям в борьбе с организованной преступностью, в частности в борьбе с торговлей людьми.
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