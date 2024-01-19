

Чэнь Цзин: Китай и Грузия имеют большой потенциал для сотрудничества

19.01.2024 14:09





Делегация «Грузинской мечты» во главе с Ираклием Кобахидзе провела встречу с заместителем председателя Совета Шанхая Чэнь Цзин.



По мнению Чэнь Цзин, визит делегации правящей партии будет еще больше способствовать положительной динамике развития отношений между двумя странами.



«Я рад видеть вас сегодня здесь, в Шанхае. Я побывал в Грузии и помню, что уехал из вашей страны с огромными впечатлениями. Мы довольны динамикой развития отношений между нашими странами. Наши страны имеют большой потенциал для сотрудничества, и этот визит станет еще одним шагом вперед к дальнейшему расширению сотрудничества», — сказал Чэнь Цзин.







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