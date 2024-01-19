

Ионатамишвили: Оппозиция очень напугана и обеспокоена

19.01.2024 16:07





За 10 месяцев до выборов оппозиция очень напугана и обеспокоена. По мере приближения выборов этот страх еще больше усилится, - такова позиция депутата от «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили.



По его словам, оппозиция проиграет парламентские выборы, что станет для нее заслуженным поражением и полезным результатом для страны.



Как отметил в этом контексте Ионатамишвили, «оппозиция боролась против процесса европейской интеграции и выступала против Грузинской Церкви, и тем самым предала себя политической анафеме».



«Это факт, что поддержка «Грузинской мечты» составляет 60%. Это также факт, что у нас слабая оппозиция. Если нашим избирателям, в том числе избирателям оппозиции, кто-то или что-то не нравится, то это существующая сегодня в нашей стране оппозиция.



Такой результат вполне заслужен, поскольку оппозиция противодействовала не «Грузинской мечты», а нашему государству и Церкви, что было их главной повесткой дня все эти годы. Если они удивлены результатами, то им следует искать причины внутри себя», - заявил Рати Ионатамишвили.





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