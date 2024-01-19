

Григол Гегелия: За кого бы вы ни голосовали, используйте свой голос

19.01.2024 16:16





Нам всем необходимо напомнить общественности, что независимо от того, кого бы вы ни голосовали, используйте свой голос. Если вы не обведете, считайте, что Бидзина Иванишвили стоит и обводит Лаврова, - об этом секретарь по внешним связям «Лело» Григол Гегелия заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



Как он пояснил, «Лело» в настоящее время не участвует в общих оппозиционных переговорах с другими политическими силами.



«Мы всегда говорили, что наша цель – победить Иванишвили и создать для этого правильную конфигурацию. Если мы увидим что-то такое с нашим соучастием, конечно общественность об этом узнает, но на данный момент у нас в этом плане какой-то осязаемой новизны или переговоров нет, однако есть люди и партии, которые являются более интересными партнерами, чем какие-либо другие. Потенциально мы не в том режиме, чтобы вообще не рассматриваем объединения с кем-то, но в данный момент «Лело» не ведет никаких переговоров», - заявил Гегелия.



Он призывает общественность идти на выборы и сделать свой собственный выбор.



«За кого бы вы ни голосовали, используйте свой голос. Если вы не обведете, считайте, что Бидзина Иванишвили стоит и обводит Лаврова. Да, Иванишвили возьмет бюллетень, чтобы обвести Лаврова и Путина. Если все выйдут и воспользуются своим правом голоса, эти выборы невозможно будет сфальсифицировать, выходите и голосуйте.



Второе – в Берлине, Брюсселе, во многих разных городах, где у нас были двусторонние встречи, мы везде поднимали вопрос о представителях. Все государства прекрасно понимают, что им предстоит направить большое количество наблюдателей, это будет иметь очень большое и значительное влияние», - заявил Гегелия.





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