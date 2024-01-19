

Кобахидзе о Михаиле Саакашвили: Если речь идет о дискриминации, то это своего рода позитивная дискриминация

19.01.2024 21:12





Когда речь идет о положении Михаила Саакашвили, то это своего рода дискриминационное поскольку он привилегирован сравнительно с другими заключенными, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос об экс-президенте Грузии Михаил Саакашвили.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили является создателем системы, которая имела непосредственное отношение к пыткам людей в тюрьмах.



«На самом деле этот человек, наверное, должен сидеть в тюрьме, но есть разные факторы, из-за которых соответствующие органы принимают решение оставлять его в привилегированном положении. Думается, это имеет свои объективные причины и основания. Если говорить о дискриминации, то это своего рода позитивная дискриминация. Человек, который должен сидеть в тюрьме, в действительности помещен в двухкомнатную палату поликлиники. Мы часто слышим спекуляции на эту тему, и здесь следует помнить, что Михаил Саакашвили является создателем системы, которая имела прямое отношение к пыткам людей в тюрьмах, бесчеловечному обращению, и такой человек в настоящее время помещен в двухкомнатную камеру, что свидетельствует об общем прогрессе, который наблюдается в нашей стране в развитии демократии и в направлении прав человека», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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