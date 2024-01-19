

Кобахидзе: У нас есть все ресурсы для увеличения общественной поддержки

19.01.2024 21:17





За последний год не было проведено ни одного социологического опроса, где бы у нас не было более 55 процентов. Это реальная данность, которую мы имеем сегодня, - заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, у правящей партии есть все ресурсы для дальнейшего повышения общественной поддержки, поэтому предвыборная программа будет строиться на приоритетах, связанных с развитием страны.



«Наша задача — сохранить и еще больше усилить ту поддержку, которая существует в сообществе. 9 месяцев – это большой срок, до выборов осталось довольно много времени, однако, повторяю, у нас есть все ресурсы, чтобы не только сохранить имеющиеся данные, но и еще больше повысить общественную поддержку. Для этого мы, конечно, сделаем все, и в первую очередь мы должны предстать перед обществом с такими предложениями, которые связаны с развитием нашей страны. Экономический прогресс, экономическое развитие является одним из главных приоритетов, и наша предвыборная программа будет построена на приоритетах, связанных с прогрессом и развитием нашей страны», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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