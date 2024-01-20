

Завершился визит делегации «Грузинской мечты» в Китай

20.01.2024 13:24





Завершился визит делегации грузинской правящей партии в Китайскую Народную Республику под руководством председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Сегодня члены делегации встретились с главой новой свободной экономической зоны в районе Линган Чао Ихуаем и заместителем председателя Шанхайского совета Чэнь Цзингом.



«Сегодня мы завершили наш визит в Китай. У нас состоялись очень плодотворные встречи с руководством внешнеполитической команды правящей партии, министром, заместителем министра, а также заместителем министра торговли, заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей, а также руководством города Шанхай. Потенциал огромен. Наше желание и цель – углублять сотрудничество с Китаем на разных уровнях и в разных направлениях. В прошлом году было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, которое создает очень хорошую основу для углубления партнерства абсолютно по всем направлениям. Конечно, политическое сотрудничество важно, у нас есть особый потенциал в сфере экономики, мы должны максимально использовать этот потенциал», — сказал Ираклий Кобахидзе.



В рамках визита в Китайскую Народную Республику состоялись встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае.







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