

Папуашвили: Смесь дезинформации, манипуляций и истерии вышла за рамки прежних атак и подошла к опасной черте

20.01.2024 14:55





В последнее время особенно заметны нападки на Православную церковь Грузии, которые происходят параллельно с празднованием религиозных праздников, со стороны партий и так называемых гражданских активистов, и СМИ, принадлежащих «Национальному движению» и «Лело», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, особое беспокойство вызывает, что в этих атаках принимают участие т.н. организации гражданского общества.



Папуашвили называет циничным факт того, что одним из участников кампании является руководитель «Центра толерантности при Народном защитнике» Бека Миндиашвили, который, по словам Папуашвили, отличается враждебной риторикой по отношению к православной церкви.



По словам председателя парламента, Центр толерантности финансируется в рамках одной из программ Агентства США по международному развитию (USAID) «Единство в многообразии».





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