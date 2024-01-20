

Папуашвили: Все, кто разжигает антикитайские настроения, направлены на срыв стратегически важных проектов Грузии

20.01.2024 16:24





Каждый, кто сейчас разжигает антикитайские настроения в Грузии, направлен на срыв проектов стратегического значения Грузии, превращение Грузии в тупик, а не в коридор, - заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили, говоря о важности визита парламентской делегации в Китай.



Как отметил Папуашвили, он удивлен, как оппозиция и здесь расходится с национальными интересами.



По его словам, не только сегодня, но и в период независимости и ранее, всегда были разговоры о геополитическом значении Грузии, о том, что Грузия является мостом между Европой и Азией.



«Шелковый путь начинался в Китае и заканчивался в Европе. Мы говорим об этом, и сегодня они устроили абсолютную истерию, в том числе это попытка антикитайских настроений. Я также говорил о том, что особенно выделяется г-жа Тина Хидашели, руководитель НПО «Гражданская идея». Политики, которые внедрены в сектор НПО и фактически занимаются политической пропагандой, это отдельный вопрос. В то же время факт, что госпожа Тина финансируется со стороны Тайваня, есть официальные фонды, и понятно, что именно исходя из этого заказа она пытается разжечь в Грузии антикитайские настроения. Я призываю и вас спросить ее, мне очень интересно, признает ли территориальную целостность Китая или нет и каково отношение к Тайваню, от которого она получает деньги. Это интересно, потому что мы имеем дело с бывшим министром обороны, которая имела в том числе, доступ к секретной информации, а теперь, когда занимается лоббированием при финансировании непризнанного государства, это отдельная проблема, я думаю, для нашей безопасности», - сказал Папуашвили.



По его словам, стратегическое партнерство с Китаем имеет и Евросоюз, и по отдельности, и в целом, и многие страны.



По его мнению, представление этого вопроса особым образом является абсолютной манипуляцией и антигрузинской пропагандой, поскольку это противоречит интересам Грузии.



«Интерес Грузии, чтобы Средний коридор, Шелковый путь, на который сегодня переключилась перевозка многих грузов, после того, как т.н. Северный коридор, который проходит через Россию, закрылся и, похоже, будет закрыт еще долгое время, у нас есть возможность использовать этот коридор именно сейчас. Чтобы те грузы, которые будут перемещаться между Китаем и Европой, проходили через Грузию. Люди, которые противятся этому, какие интересы и финансирование стоят за этими людьми. Факт, что все, кто сейчас разжигает антикитайские настроения в Грузии, направлены на то, чтобы сорвать проекты стратегического значения, превратить Грузию в тупик, а не в коридор», - заявил Папуашвили.





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