

Яго Хвичия: Тех, кто беспокоится о не переводе Саакашвили в тюрьму, нужно пустить в тюрьму хотя бы на неделю

20.01.2024 19:26





По моему мнению, людей, которые беспокоятся о переводе или не переводе Миши в тюрьму, нужно пустить в тюрьму хотя бы на неделю, закрыть дверь, неважно где, перевести на карантин на одну или две недели, и потом станут меньше говорить, что «Миша в комфортном состоянии и в раю», - заявил один из лидеров «Гирчи», депутат Яго Хвичия в связи с переводом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьму.



По словам Хвичия, Михаил Саакашвили является пленником, независимо от того, в какой он сидит в клетке.



«По моему мнению, людей, которые беспокоятся о переводе или не переводе Миши в тюрьму, нужно пустить в тюрьму хотя бы на неделю, закрыть дверь, неважно где, перевести на карантин на одну или две недели, и потом станут меньше говорить, что «Миша в комфортном состоянии и в раю». Миша является пленником, на мой взгляд, независимо от того, в какой он сидит в клетке, он все равно пленный. Нельзя восклицать пленному, что он в хорошем состоянии и требовать ухудшения его состояния», - сказал Хвичия.



Что касается заявления Шалвы Папуашвили о том, что Михаилу Саакашвили дали проникнуть в Грузию и спланировала украинская контрразведка, Хвичия считает, что для этого нужно больше доказательств.



«Я не знаю, кто привез Мишу, думаю, он приехал по своей инициативе. Он вообще такой человек, и ему не потребовались бы чужие подстрекательства. Он и сам бы это смог. Но если кто-нибудь что-нибудь знает, нужно больше доказательств», - сказал Хвичия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





