

Каха Каладзе заинтересован в покупке тбилисского ФК «Динамо»

21.01.2024 11:19





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заинтересован в покупке тбилисского ФК «Динамо», сообщает оппозиционный телеканал Formula. Продается все — база «Динамо», где тренировались известные грузинские футболисты, бренд Dinamo и академия.



Президент футбольного клуба Роман Пипия официально подтвердил информацию. Он заявил, что больше не может справляться с финансовыми потребностями профессионального ФК со 100-летней историей. Пипия начал модернизацию «Динамо» 11 лет назад, готов передать 50% акций новому «игроку» бизнеса — только при одном условии: новый деловой партнер должен согласиться на его предложения.



Бизнесмен подтвердил, что ФК «Динамо» хотели купить два грузинских бизнесмена, но соглашения достигнуто не было, а переговоры с иностранцами продолжаются.



Покупкой ФК мэр Тбилиси Каладзе заинтересовался еще два года назад, когда Пипия сделал первое публичное заявление о продаже тбилисского «Динамо». Тогда бизнесмен оценил ФК в 25 миллионов.



Мэр столицы год назад предлагал на встрече тет-а-тет вместо названной суммы 50 миллионов. Однако Роман Пипия отказал бывшему защитнику клуба Milan и нынешнему мэру Тбилиси.



По информации Formula TV, источник из окружения мэра столицы сообщил, что Каха Каладзе попросил на данном этапе переоформить футбольный клуб «Динамо» своего друга-бизнесмена.



Отметим, Роман Пипия стал президентом «Динамо Тбилиси» в 2011 году. Свой бизнес Пипия начал в России в 90-х, в российских СМИ его нередко упоминают, как «саратавского олигарха». К концу 90-х бизнесмен создал в Саратове холдинг «Агророс», в который входил ликеро-водочный завод «Ликсар», «Зерно Поволжья», Саратовский комбинат хлебопродуктов, Балаковский речпорт, Саратовское речное предприятие, банк «Агророс» и другие составляющие.



Источник: SOVA

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